Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Жэньминь Жибао».

Врач умер во вторник, 17 февраля. Отмечается, что он стал первым главой медицинского учреждения, который скончался от коронавируса.

Ранее стало известно о первом случае заражения вирусом россиянки. Туристка заболела на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.

Вспышка смертельного коронавируса впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая.

По данным на 17 февраля, количество инфицированных в провинции Хубэй превысило 58,1 тысячи, умерли 1696 человек, выздоровели — 6639 граждан.

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