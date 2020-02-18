Сейв голкипера «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ

Сейв голкипера «Арсенала» Бернда Лено признан лучшим в 26-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Немец спас свою команду в красивом прыжке после того, как мяч рикошетом от защитника «канониров» полетел в угол ворот. Это произошло в матче против «Ньюкасла», завершившегося победой лондонцев со счетом 4:0. В пятерку лучших также вошли сейвы Бена Фостера («Уотфорд»), Каспера Шмейхеля («Лестер»), Алисона Бекера («Ливерпуль») и Тима Крула («Норвич»).
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