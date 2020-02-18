В отношении Павленского завели дело из-за скандала с секс-видео

Прокуратура Парижа открыла досудебное производство в отношении Петра Павленского и его подруги Александры де Таддео после публикации компрометирующего секс-видео с Бенжаменом Гриво, считавшимся любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в гонке за пост мэра Парижа. Об этом сообщает издание Le Monde.

После 48 часов содержания под стражей пара должна предстать перед судом. Им предъявят обвинения во вмешательстве в частную жизнь и распространении видео сексуального характера без разрешения.

В отношении акциониста также открыто второе досудебное производство: прокуратура требует поместить Павленского под предварительное заключение из-за драки, произошедшей еще 31 декабря.

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15 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали Павленского именно из-за скандала с видео политика, который снял свою кандидатуру с выборов мэра. На следующий день была задержана французская подруга россиянина.

До этого в полиции сообщали, что также разыскивали Павленского со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом». Известно, что на новогодней вечеринке художник вступил в конфликт с другими ее участниками, которые разбили бутылку о его голову. Павленский пригрозил отомстить обидчикам, взяв кухонный нож. В итоге два человека получили ранения, защита россиянина при этом отрицает его причастность к их нанесению.

Акционист покинул Россию вместе с бывшей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. В ноябре 2018 года пара рассталась по инициативе Шалыгиной.

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке на Красной площади.

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