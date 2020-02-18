«Роскосмос» отказался от «фаллоса»

Здание Национального космического центра (НКЦ), возводимого на территории Центра Хруничева в Москве, будет иметь форму треугольной призмы, а не сверхтяжелой ракеты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся схемы и фрагменты планов строительства.

В госкорпорации агентству отказались комментировать данную информацию, порекомендовав обратиться к застройщику.

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В феврале 2019 года, когда гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал строительство НКЦ в форме сверхтяжелой ракеты, в сети раскритиковали данный проект, небоскреб которого сравнили с гигантским фаллосом.

НКЦ должен решить финансовые проблемы Центра Хруничева — самого закредитованного предприятия «Роскосмоса». В настоящее время долги производителя ракет «Протон-М» и «Ангара-А5» превышают 80 миллиардов рублей.

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