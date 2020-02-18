Здоровых пассажиров охваченного коронавирусом лайнера в Японии выпустят на берег

Здоровых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который был охвачен коронавирусом, начнут выпускать с корабля. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, передает ТАСС.
Планируется, что все здоровые пассажиры покинут судно в течение двух дней с 19 по 21 февраля. На данный момент необходимые анализы взяты у всех находящихся на лайнере, заверил Като.
Ранее сообщалось, что число инфицированных среди пассажиров и членов экипажа выросло на 99 и составило 454 человека. Среди них оказалась одна россиянка. Женщину госпитализируют и окажут необходимую помощь.
Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.