Путин прокомментировал траты на парк в Петербурге фразой «для Питера не жалко»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе строительства социальных объектов, инициативе построить арт-парк и реализации нацпроектов. Об этом пишет РИА Новости.

Путин подчеркнул, что стоимость проекта по созданию арт-парка немалая для федерального бюджета, но «для Питера не жалко». Беглов отметил, что за всю историю города никто не мог позволить проекты по созданию парка на старом месте.

По словам градоначальника, компанию, которая построит арт-парк с большой набережной, определят в июне.

Губернатор также отчитался о достижениях в строительстве социальных объектов за 2019 год в Петербурге. По его данным, было построено 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов.

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