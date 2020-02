Названы финалисты конкурса на разработку концепции парка «Тучков Буян»

Международное жюри конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» назвало 8 команд, которым предстоит разработать концепцию парка. Заседание жюри, в которое вошли представители администрации города, эксперты по сохранению исторического наследия и лучшие ландшафтные архитекторы мира, состоялось в Санкт-Петербурге.

Инициатором проведения конкурса выступает правительство Санкт-Петербурга, организатором — Фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — консалтинговая компания КБ Стрелка.

Свои заявки на участие в конкурсе представили 229 претендентов из 50 стран мира.

В число восьми отобранных конкурсантов вошли: Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург, совместно с West 8, Нидерланды), Agence Ter (Франция), Bjarke Ingels Group (США), JV Vogt (Швейцария, совместно с Herzog de Meuron, Швейцария), Kengo Kuma and Associates (Франция), Michel Desvigne Paysagiste (Франция, совместно с Meganom, Москва, Россия).

Согласно условиям конкурса, два из восьми мест предоставлены командам начинающих профессионалов: Хвоя (Россия, Санкт-Петербург, совместно с Miles & Yards, Санкт-Петербург, Россия), Praxys paysage & territoire (Франция, совместно с KATARSIS Architechts, Санкт-Петербург).

«Из ста молодых команд мы выбрали две с петербургскими корнями, и это большое доверие к петербургской архитектурной школе. Команды проявили себя наравне с международными претендентами. Мы обеспечили максимально прозрачную процедуру по формированию технического задания. Процедура отбора претендентов также беспрецедентно прозрачна, что подтверждают представители Международного союза архитекторов, которые провели два дня на заседании жюри. Мы гордимся проведенной совместной работой», — заявил генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев.

В процессе разработки концепций конкурсанты будут ориентироваться на Техническое задание, которое было подготовлено Экспертным советом конкурса. В совет вошли специалисты по каждому из девяти разделов, представители проектного института Генерального плана Санкт-Петербурга и Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Впервые на площадке проектирования парка как российские, так и международные команды окажутся 17 февраля. После этого участники смогут начать работу над концепциями, которые будут рассмотрены на втором заседании Жюри 28-29 мая. На нем будет выбрана лучшая концепция и отмечены команды, занявшие второе и третье места.

«Это, безусловно, будет очень важный проект и для горожан, и для городской власти, и для представителей международного сообщества ландшафтных архитекторов. Нам в очень короткие сроки удалось подготовить очень серьезный международный конкурс. Сейчас наступает самый драматичный период, в рамках которого восьми отобранным конкурсантам предстоит разработать концепции нового парка, — рассказал Владимир Григорьев. — На сегодняшний момент «Тучков буян» — это единственная площадка в центре Санкт-Петербурга, требующая архитектурного, ландшафтного и градостроительного осмысления».

За разработку концепций в течение 2,5 месяцев конкурсанты получат по 60 тысяч долларов (без НДС). Помимо этого обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго места — 30 тысяч долларов, третьего — 20 тысяч долларов.

Процедура отбора конкурсантов и оценки концепций соответствует рекомендациям Международного союза архитекторов (The International Union of Architects, UIA) и ЮНЕСКО. Конкурс также поддержан Международным сообществом городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP), Российским и Санкт-Петербургским союзами архитекторов и Международной федерацией ландшафтных архитекторов (International Federation of Landscape Architects, IFLA).