Дубль 19-летнего норвежца принес «Боруссии» победу над ПСЖ в плей-офф ЛЧ

Стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над ПСЖ — 2:1. Первый гол на 69-й минуте забил 19-летний норвежский нападающий немцев Эрлинг Холанн. Счет на 75-й минуте сравнял форвард Неймар. На 77-й минуте забитым мячом вновь отметился Холанн.
В другом матче испанский «Атлетико» дома обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Сауль Ньигес (30-я минута).
Ответные матчи пройдут 11 марта. Они начнутся в 23:00 по московскому времени.
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