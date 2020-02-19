Самый мощный атомный ледокол в мире оставят со сломанным двигателем

Вышедший из строя во время испытаний атомный ледокол «Арктика», считающийся самым мощным в мире, могут оставить со сломанным правым гребным электродвигателем (ГЭД). Такое решение рассматривается из-за того, что агрегат не подлежит восстановлению, пишет «Коммерсантъ».

Представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили, что из-за скачка напряжения в ходе швартовых испытаний были повреждены четыре фазы из шести и восстановить работоспособность носовой обмотки двигателя невозможно. Однако в ЦНИИ судовой электротехники и технологии отметили, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении.

Из-за поломки рассматривается несколько вариантов сдачи ледокола в срок, намеченный на май 2020 года. Так, ряд источников издания полагает, что «Росатом» примет ледокол и с неисправным правым ГЭД под обязательства устранения неисправности в будущем. В ином случае может потребоваться полная замена двигателя со вскрытием корпуса и, по мнению источников, на это может уйти 12-18 месяцев.

Строительство атомного ледокола «Арктика» началось в 2013 году, а спущен на воду он был 2016 году. Изначально сдача была запланирована на декабрь 2017 года, однако к концу 2019 года ледокол был готов на 87,7 процентов. 4 февраля 2020 года во время пуско-наладочных работ системы электродвижения на ледоколе вышел из строя правый гребной электродвигатель, после чего сроки сдачи корабля были сдвинуты на неопределенное время.

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