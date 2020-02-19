Популярный ведущий вернется на телевидение после пяти лет перерыва

Популярный ведущий Ричард Хаммонд, ранее работавший в передаче Top Gear, вернется на телевидение после пяти лет перерыва. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», его шоу под названием «Большое и Ричард Хаммонд» будет представлено на Discovery Channel.

В передаче ведущий будет изучать масштабные инженерные сооружения, технические конструкции и машины, рассказывать о них, а также показывать, как они устроены.

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Шоу будет выходить на Discovery Channel по вторникам, премьера запланирована на 25 февраля. Отмечается, что в первой серии Хаммонд отправится в немецкий Вольфсбург на автомобильный завод Volkswagen — крупнейший в мире. В передаче телеведущий расскажет, как работает завод, на котором трудятся 63 тысячи человек, а каждые 16 секунд с конвейера сходит новый автомобиль.

Хаммонд ушел из телешоу Top Gear после того, как в марте 2015 года из-за скандала на съемочной площадке был уволен его соведущий Джереми Кларксон. Тогда же шоу покинул их коллега Джеймс Мэй.

После Кларксон, Хаммонд и Мэй запустили автомобильное шоу The Grand Tour, которое с 2016 года выходит на сервисе Amazon Video.

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