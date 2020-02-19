Илон Маск разочаровался в Билле Гейтсе из-за покупки электромобиля у конкурентов

Глава Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск разочаровался в основателе и бывшем главе Microsoft Билле Гейтсе из-за того, что он вместо электромобиля Tesla приобрел электрокар конкурентов Porsche Taycan. Об этом Маск написал в своем Twitter-аккаунте.

Материалы по теме Есть разряд Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду

О покупке электроавтомобиля Porsche Гейтс рассказал в интервью YouTube-блогеру Маркесу Браунли. Основатель Microsoft отметил, что очень доволен приобретением и считает, что из всех зеленых технологий наибольший потенциал имеют именно электромобили. Кроме того, Билл Гейтс отметил компанию Маска Tesla, которая «помогает индустрии двигаться вперед». Однако, он назвал и недостатки данных машин — быстрое расходование заряда батареи и более долгую по сравнению с заправкой бензином подзарядку.

Когда один из фанатов компании Маска написал в Twitter о разочаровании в решении Гейтса приобрести Porshe вместо Tesla и его комментариях о недостатках электрокаров, ему ответил сам Илон Маск. Миллиардер написал, что поговорил с экс-главой Microsoft об этом, и разговоры «были разочаровывающими».

Porsche представила свой первый полностью электрический автомобиль — Taycan — в сентябре 2019 года. Седан имеет две модификации: Turbo и Turbo S. Мощность Turbo S составляет 761 лошадиную силу, а до 100 километров в час электроавтомобиль разгоняется за 2,8 секунды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!