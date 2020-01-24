Илон Маск раскрыл секрет успеха

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск дал советы желающим достичь успеха в бизнесе. Об этом пишет Inc.

«Вы должны принять факт, что можете быть неправы, и поставить перед собой цель — меньше ошибаться», — заявил Маск. Он добавил, что в начале бизнеса все идет хорошо, но потом неизбежно столкновение с трудностями, и «вы пройдете через целый мир боли».

Чтобы легче принимать неприятности и минимизировать их последствия, бизнесмен советует придерживаться трех принципов. Первый — использовать любую возможность, чтобы превзойти конкурентов. «Если вы выходите на существующий рынок против крупных конкурентов, ваш продукт должен быть намного лучше их», — сказал миллиардер.

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Второй — искать справедливую критику, особенно от близких людей, которые чаще всего знают, что вам посоветовать, но не хотят обидеть. Третий — окружать себя людьми, которые разбираются в чем-то лучше вас. Даже если вы не согласны с их взглядами, вы все равно должны внимательно слушать, что они говорят, советует Маск.

22 января капитализация Tesla превысила 100 миллиардов долларов, а в начале января компания обогнала по капитализации двух автогигантов General Motors и Ford вместе взятых (на тот момент 89 миллиардов долларов против 49,4 и 36,6 соответственно) и стала самым дорогим производителем автомобилей в истории. 24 января ее акции торгуются в районе 562 долларов за бумагу. По данным Bloomberg, Илон Маск занимает 27-ю строчку в списке богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 33,3 миллиарда долларов.

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