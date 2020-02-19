Собака спасла россиянку от пытавшегося убить ее мужа-итальянца

В Риме полиция арестовала итальянца, напавшего с кулаками на жену-россиянку. Как сообщает издание Faro di Roma, женщину спасла собака, которая отвлекла агрессора.

40-летняя россиянка, пожелавшая скрыть свое имя, рассказала, что ее муж разозлился из-за того, что она включила в доме батареи. Она утверждает, что в помещении было очень холодно, и из-за этого их новорожденный ребенок постоянно плакал.

Разъяренный итальянец наорал на нее, а затем накинулся на женщину с кулаками, крича, что убьет ее. В какой-то момент его внимание отвлекла собака: она запрыгнула на кровать и начала лаять. Россиянка воспользовалась моментом, вырвалась от мужа и вызвала полицию.

Прибывшие на место карабинеры выяснили, что итальянец не первый раз поднимает руку на жену. Однако до этого она боялась обращаться за помощью, поскольку боялась реакции супруга: он угрожал ей отобрать сына и разрушить жизнь. Мужчину арестовали.

Пострадавшая утверждает, что живет с 40-летним супругом около двух лет. По ее словам, он начал проявлять агрессию по отношению к ней, когда она забеременела и в семье начались проблемы с деньгами.

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