Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты

Американские атомные подводные лодки (АПЛ) типа Virginia Военно-морских сил Соединенных Штатов получат неядерные гиперзвуковые ракеты, которые создаются по программе Conventional Prompt Strike (CPS), сообщает Исследовательский институт ВМС США.

Соответствующее финансирование в размере примерно миллиарда долларов предусмотрено проектом бюджета американского министерства обороны на 2021 финансовый год. Начальной оперативной готовности Virginia с CPS должна достичь в 2028 финансовом году.

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В мае 2019 года американская компания Lockheed Martin представила концепцию истребителя F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

CPS должна представлять собой ракету средней дальности с гиперзвуковым глайдером в головной части. Целью создания подобной ракеты в ВМС видят возможность нанесения удара по любой точке планеты в течение часа. Перспективное оружие рассматривается в качестве дополнения к ядерному. Летные испытания прототипа боеголовки CPS (глайдера биконической конструкции), проводимые в 2011 и 2017 годах, признаны успешными. Летные испытания CPS намечены на 2020 и 2022 годы.

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