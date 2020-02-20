Складной Samsung Galaxy Z Flip признали пылесборником

Специалисты iFixit заявили, что новая раскладушка Samsung плохо защищена от пыли. Эксперты пришли к такому выводу после того, как протестировали Galaxy Z Flip с помощью специального порошка.

Перед тем как разобрать гаджет, специалисты поместили его в пакет с раскрашенной пылью, имеющей ярко-фиолетовый оттенок, чтобы ее можно было легко обнаружить. После разборки устройства выяснилось, что пыль полностью забила шарнир телефона, который якобы защищен от нее. В тесте iFixit признали телефон пылесборником, который скрипел и хрустел во время раскладывания.

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Специалисты заявили, что корпус Galaxy Z Flip плохо защищен от попадания пыли. Также они посетовали на то, что защитный уплотнитель и пленка, расположенные внутри устройства, фактически не выполняют свою функцию. В заключении лаборатория iFixit поставила аппарату рейтинг в два балла по десятибалльной шкале, отметив, что конструкция гаджета не подразумевает ремонтные работы.

Один из обладателей новой раскладушки Samsung пожаловался, что его девайс сломался сразу же после покупки. Пользователь предположил, что причина поломки смартфона заключается в климатических условиях и низкой температуре.

Samsung Galaxy Z Flip был представлен 12 февраля. Аппарат имеет конструкцию телефона-раскладушки с гибким дисплеем диагональю 6,7 дюйма. Устройство имеет чип Snapdragon 855+, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Стоимость раскладушки составляет 120 тысяч рублей.

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