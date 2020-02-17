Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания

Обладатель Samsung Galaxy Z Flip пожаловался на качество смартфона в Twitter. Приобретенный им девайс сломался в первый день покупки.

По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия. Владелец девайса уточнил, что достал аппарат из коробки, удалил пленку с инструкцией, раскрыл девайс и услышал треск. Пользователь обратил внимание, что в месте складки гибкого экрана появилась большая трещина. По его словам, причиной поломки могла стать низкая температура.

Комментаторы в Twitter предположили, что владелец аппарата не должен был снимать с экрана защитную пленку. Пользователь из России заметил, что живет в Сибири, и задался вопросом, можно ли использовать смартфон при температуре минус 40 градусов.

Спустя несколько часов на публикацию ответил Twitter-аккаунт Samsung и предложил сервисную помощь. Владелец Galaxy Z Flip сообщил, что техподдержка за один день забрала дефектное устройство, заменив его на новый смартфон.

Раскладушка Samsung была представлена 11 февраля. Galaxy Z Flip получил два дисплея, один из которых имеет 6,7-дюймовую диагональ и складывается вовнутрь. Девайс оценен в 120 тысяч рублей.

Galaxy Z Flip — второй смартфон корейской компании, имеющий раскладную конструкцию и гибкий экран. Первым был выпущенный в феврале 2019 года Galaxy Fold, российский релиз которого из-за проблем с качеством задержался до октября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!