Фергюсон похвастался травмоопасной тренировкой перед боем с Нурмагомедовым

@TonyFergusonXT / Twitter

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поделился роликом с подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Видео размещено в Twitter-аккаунте спортсмена.

На кадрах 36-летний Фергюсон с нескольких попыток преодолевает ряд автомобильных покрышек разных диаметров. Боец похвастался достижением, добавив надпись «так быстро!» к описанию ролика. Шины расположены ребром, что делает всю конструкцию неустойчивой, а само упражнение, по наблюдениям пользователей, травмоопасным. Многие из них выразили опасение, что поединок с Нурмагомедовым находится под угрозой срыва.

«Пожалуйста, только не доводи до пятой отмены поединка...» — написал Sader.

«У Дэйны Уайта (главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — прим. «Ленты.ру») случится сердечный приступ, если он такое увидит!» — отметил Damien McManus.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 19 апреля. Для 31-летнего россиянина это станет третьей защитой титула чемпиона UFC в легком весе. На его счету 28 побед, 12 из которых добыты в UFC. Фергюсон — бывший временный чемпион организации. Он также обладает серией побед в UFC из 12 поединков. Бой между двумя срывался уже четыре раза.

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