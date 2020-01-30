Названа стоимость самого дорогого билета на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Самый дорогой билет на поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном стоит 11 157 долларов (697 929 рублей). Цену агентству ТАСС назвали организаторы турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Для членов клуба UFC цена на поединок составит 99 долларов — эти билеты будут самыми дешевыми.

Поединок пройдет 18 апреля в Barclays Center в Бруклине, США. Арена вмещает 19 тысяч зрителей.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы. После этого Нурмагомедов победил Эла Яквинту, принявшему поединок на коротком уведомлении, и впервые завладел поясом чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов и Фергюсон — лидеры среди действующих бойцов организации по количеству побед подряд (12). Всего же на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон — бывший обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе, он побеждал 25 раз и трижды проигрывал.

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