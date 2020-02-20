Названы самые популярные покупки к 23 Февраля

Названы самые популярные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах в преддверии 23 Февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадок Wildberries, «Беру» и Ozon.

Чаще всего заказывают носки — пользователи приобрели более 150 тысяч штук. «В топ самых популярных товаров на Wildberries в этом году вошли белье, средства для бритья, галстуки, рубашки и автоаксессуары. Лидером по покупкам стали носки — самый практичный подарок», — констатировали в Wildberries. В Ozon, в свою очередь, отметили, что в феврале также чаще стали покупать электроинструменты, подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры, а также кошельки и ремни.

Ранее в феврале сообщалось, что большинство жительниц России рассчитывают потратить на подарок ко Дню защитника Отечества до тысячи рублей. Однако мужчины готовы потратить от одной до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день.

Кроме того, перед 23 февраля обнаружилась праздничная дискриминация. Международный женский день празднуют 62 процента опрошенных жителей страны, однако День защитника Отечества отмечают 53 процента. Эксперты связали такую тенденцию с тем, что женщинам не надо «заслуживать» праздник.

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