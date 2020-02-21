Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Натан Гербе устроил драку с защитником «Филадельфии Флайерс» Трэвисом Санхеймом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

Инцидент произошел в конце второго периода. 165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника. В результате Гербе уложил его на лед. Оба игрока получили удаления.

Пользователей сети восхитила сила Гербе. «Даже не ожидал, что Натан такого маленького роста», «Король-коротышка», «Этот низкорослый парень оказался настоящим зверем», — писали они.

Матч завершился победой «Филадельфии» в овертайме со счетом 4:3. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 75 очков в 61 встрече. «Коламбус» располагается на шестом месте (73 очка в 62 матчах).

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