В мире взлетели продажи дорогих частных самолетов

Поставки дорогих реактивных самолетов для деловых и частных поездок взлетели до десятилетнего максимума в 2019 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Генеральную ассоциацию авиационных производителей (General Aviation Manufacturers Association).

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В основном бизнес-джеты покупают большие корпорации, отмечает агентство. По его данным, продажи в мире выросли на 15 процентов, до 809 воздушных судов. В денежном выражении они подросли на 17 процентов, до 21,1 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд на рынке был установлен в 2008 году, когда за год удалось продать 1,3 тысячи самолетов.

В ассоциации уточнили, что поставки больших бизнес-джетов, которые вмещают до 19 пассажиров, выросли на 20 процентов, до 207 самолетов, поставки средних бизнес-джетов, на которые приходится чуть больше половины рынка, увеличились на 14 процентов, до 440 самолетов. Поставки небольших самолетов, которые обычно перевозят около четырех пассажиров, выросли на 12 процентов. Росту продаж способствовали устойчивый рост экономики США и выпуск новых моделей самолетов, пишет Bloomberg.

Jefferies и JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что в 2020 году продажи бизнес-джетов продолжат расти, однако более скромными темпами.

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