Бывший чемпион UFC пообещал разбить Нурмагомедову лицо «как в прошлый раз»

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Дэниэл Кормье пообещал россиянину Хабибу Нурмагомедову разбить его лицо. Видео с тренировки спортсменов появилось в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Кормье заявил, что выиграл все, что можно, кроме нового чемпионского пояса UFC, который промоушен представил в январе прошлого года. «Я хочу биться с ним, я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз», — сказал американец о Хабибе.

На ролике присутствует и сам российский чемпион UFC в легком весе. Он ответил Кормье, что готов подраться с ним в «титульном» поединке во время любой из тренировок.

Кормье и Нурмагомедов тренируются в American Kickboxing Academy (AKA) под руководством Хавьера Мендеса. Также в Калифорнии готовятся к поединкам и другие представители Eagles MMA — Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов. В январе американский боец рассказывал, что Хабиб готов умереть за близких людей.

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