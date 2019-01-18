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Макгрегору приглянулся новый чемпионский пояс UFC

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) показал дизайн нового чемпионского пояса. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте промоушена.

«Пояс наследия» сделан из натуральной кожи со вставками из золота и драгоценных камней. Он будет передаваться от одного чемпиона к другому. Имя действующего обладателя будет выгравировано на специальной золотой табличке в левой части пояса.

Репост фотографии сделал ирландский боец Конор Макгрегор. Он написал: «Окей, я возвращаюсь».

Макгрегор последний поединок провел в октябре 2018 года, проиграв россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ирландец был чемпионом UFC в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Всего на его счету 21 победа и четыре поражения за карьеру.

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