Раскрыто отношение украинцев к Евромайдану

Опубликованы результаты социологического исследования об отношении граждан Украины к антиправительственным выступлениям 2013-2014 годов, известным как Евромайдан. Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы».
Почти половина опрошенных (45,5 процента) назвали прошедшие события «революцией достоинства» (так их официально называют в современной Украине), 23 процента — антигосударственным переворотом, а 17,7 процента — вынужденной сменой власти не вполне легитимными методами. Более 13 процентов респондентов затруднились охарактеризовать антиправительственные выступления шестилетней давности.
Около 40 процентов опрошенных (38,9 процента) однозначно не хотели бы возвращения в Украину до 2014 года, еще 19,9 процента — скорее не хотели бы. Варианты «да» и «скорее да» выбрали в целом 27,6 процента респондентов. Более 13 процентов не смогли ответить на вопрос, хотели бы они вернуться в ту страну, которая была до Евромайдана.
Если бы события 2013-2014 годов случились сейчас, то 37,8 процента украинцев поддержали бы Майдан, 10,2 процента — Антимайдан, 39,1 процента — ни одну из сторон.
Опрос проводился в декабре 2019 года во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, который присоединился к России в 2014-м.
В конце 2013 года на Украине вспыхнули массовые акции протеста после того, как правительство Виктора Януковича приостановило процесс подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Крупнейшая акция проходила на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Во время столкновений демонстрантов с силовиками погибли более 100 человек. Янукович был свергнут и бежал в Россию.