Плющенко прокомментировал конфликт с Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал конфликт с тренером Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющенко заявил, что не любит скандалы и старается не устраивать их до тех пор, пока его не трогают. Он добавил, что обсуждение ситуации между тренерами вызвало широкий резонанс по всему миру. По мнению олимпийского чемпиона, каждая сторона конфликта сделала выводы из случившегося.

Плющенко и Тутберидзе вступили в перепалку после того, как фигуристка Алина Загитова, занимающаяся в команде тренера, объявила о приостановлении карьеры. Плющенко предположил, что решение спортсменки может быть связано в том числе с желанием сменить наставника.

Конфликт продолжился после того, как в Instagram-аккаунте Team Tutberidze появился пост с критикой спортсмена. В сообщении говорилось, что Плющенко периодически пытается переманить к себе готовых спортсменов и мешает работе группы. В ответ олимпийский чемпион призвал критиков закрыть рты и заниматься своими делами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!