Тигр растерзал леопарда в борьбе за территорию и полакомился его внутренностями

В Индии лесничие обнаружили труп леопарда убитого тигром. Об этом сообщает The Statesman.

В четверг, 20 февраля, в национальном парке Раджаджи, который находится в округе Паури-Гархвал, два хищника подрались за территорию. Победу в схватке одержал тигр, растерзав леопарда. После этого он полакомился внутренностями противника.

Работники национального парка обнаружили труп леопарда, а видовую принадлежность его оппонента определили по тигриным следам на месте. Лесничий Анил Пайнули (Anil Painuli) подтвердил эту информацию.

«Да, тигр убил леопарда, — сказал он. — Мы захороним тело и отразим истинную причину смерти в официальном отчете».

Убитый хищник был обнаружен жителями деревни Кодия Малла. Они передали информацию об этом в лесничество, откуда на место происшествия был выслан патруль.

Ранее сообщалось, что стая гиеновидных собак сбежала из вольера в сафари-парке Уэст-Мидленд в английском городе Бьюдли, графство Вустершир, и убила 16 обитателей парка.

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