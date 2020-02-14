Сбежавшие гиеновидные собаки растерзали иранских ланей и гривистых баранов

Стая гиеновидных собак сбежала из вольера в сафари-парке Уэст-Мидленд в английском городе Бьюдли, графство Вустершир, и убила 16 обитателей парка. Об этом сообщает Sky News.

Утром 9 февраля ураган «Сиара» сломал ворота вольера, где содержались гиеновидные собаки. 12 диких собак вырвались на свободу и растерзали 6 иранских ланей и 10 гривистых баранов.

Представитель парка сообщил, что периметр сафари-парка нарушен не был, поэтому угрозы общественной безопасности сбежавшие животные не представляли. После происшествия гиеновидные собаки были возвращены в вольер. Они не пострадали.

«Учитывая личную привязанность к животным, сотрудники парка глубоко опечалены произошедшим», — подчеркнула представитель Уэст-Мидленд.

Гиеновидные собаки — один из исчезающих видов. В дикой природе их осталось около 1,4 тысячи особей. Крупнейшие популяции сохраняются на юге Африки и в южной части Восточной Африки. Эти хищники собираются в стаи и охотятся на других животных, в частности газелей. Они могут развивать скорость до 70 километров в час.

Ранее сообщалось, что в одном из сафари-парков Ботсваны антилопу растерзали дикие гиеновидные собаки после того, как она спаслась от крокодила. Стая собак наблюдала за тем, как раненая антилопа ковыляла до суши, а затем напала на нее и загрызла.

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