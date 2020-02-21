Захарова сравнила протесты из-за эвакуации украинцев из Китая со Средневековьем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области, причиной которых стала эвакуация украинцев из охваченного коронавирусом Китая. Свою позицию она высказала в Facebook.

Захарова сравнила протесты со Средневековьем. По ее словам, самолет с эвакуированными украинцами смог сесть только в аэропорту Борисполь, так как из-за протестов местных жителей в других регионах власти не смогли обеспечить безопасность.

Она также сравнила произошедшее с Евромайданом, назвав его таким же диким, тупым и бесчеловечным, как прошедшая накануне встреча украинцев согражданами. «Сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», — заключила представитель российского МИД.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители города Новых Санжар в Полтавской области, выступающие против размещения в населенном пункте сограждан, заблокировали трассу, вступив в столкновения с полицией.

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