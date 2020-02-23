Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Его слова приводит ESPN.

Фьюри назвал соперника настоящим воином, которому по силам вновь завоевать чемпионский титул. «Уайлдер вышел в ринг и показал сердце чемпиона. Но настоящий король снова вернулся в свою лучшую форму», — отметил он.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде. Поединок прошел 23 февраля в Лас-Вегасе.

В декабре 2018-го Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC. Победитель выявлен не был. Тогда Уайлдер заявил, что уйдет из спорта, если Фьюри нокаутирует его во время новой встречи.

Для американца это первое поражение на профессиональном ринге, у него в активе 42 победы. Фьюри является непобежденным бойцом — 30 побед.

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