Композитор Игорь Николаев показал себя без усов. Он опубликовал фото на своей странице в Instagram.

Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11. С 23 февраля! Ура! #игорьниколаев Фото опубликовано @igor_nikolaev_music

Так Николаев поздравил всех с 23 февраля. Артист поделился коллажем из снимка в настоящем времени и старой черно-белой фотографии из молодости. На последней композитор изображен без усов в военной форме. «Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11», — подписал он.

В комментариях заметили разницу не только в усах и стрижке. «Самое главное отличие — вы стали красивее, сексуальнее, мужественнее!», — отметила одна из подписчиц. Другая девушка предположила, что на фото в молодости изображен не композитор. «Каких 10 отличий? В форме совсем другой человек! Возле И.Н. и близко не стоит», — возмутилась пользовательница.

Ранее в феврале певица Светлана Лобода показала «допрашивающую» ее телеведущую Ксению Собчак в нацистской форме. Она выложила пост с отредактированным фото на своей странице в Instagram. Подписчики предположили, что это месть певицы за интервью на YouTube-канале Собчак. В нем Лобода проговорилась об отношениях с Линдеманном.

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