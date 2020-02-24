Бойца MMA лишили победы из-за песни о Люцифере на турнире в России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Михаил Коробков уступил решением судей в поединке против Султана Али Давудова на турнире Fight Riot в Воронеже. Об этом сообщает РИА Воронеж.

Коробков вышел в клетку под композицию «Люцифер» группы «Коррозия металла». Поединок не выявил сильнейшего, а судьи отдали победу Давудову, вызвав негодование зрителей. Глава промоушена Антон Фетисов заявил, что на решение судей повлиял выбор песни.

«Этот человек вышел под песню со словами "Мой король Люцифер". А завтра выйдет под "Мой король Чикатило" или "Мой король Гитлер"? За это ли умирали мои предки?» — отметил Фетисов.

29-летний Коробков таким образом потерпел четвертое поражение в карьере. При этом в активе рязанца 14 побед. Он известен по выступлениям в M-1 Challenge, Coliseum FC.

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