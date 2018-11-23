Спорт
 
Последние новости
Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы
Лев Лещенко вступился за арестованного Хаски
Российский СПИД-центр купил самый дорогой iPhone «для телемедицины»
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Появились подробности последних минут полета упавшего в Индонезии самолета
Лукашенко снова обрушился с критикой на правительство
Российский центр реабилитации пытал наркоманов по американской методике
Сидевшая на дошираке студентка захотела сэкономить и разорилась на врачах
Песков раскрыл задачу военных вертолетов над Кремлем
США унизили Россию лунным подрядом
Новости партнеров

Боец MMA лишился победы и работы за оскорбления соперника

Перейти в «Мою Ленту»

Атлетическая комиссия Absolute Championship Berkut (ACB) решила расторгнуть контракт с американским бойцом Георгием Караханяном. Об этом сообщается на сайте организации.

Комиссия признала бой американца с Тимуром Нагибиным несостоявшимся. 33-летнего Караханяна посчитали виновным в симуляции и попытке ввести рефери в заблуждение. Поведение бойца до и после боя в отчете комиссии характеризуется как вопиющее и неспортивное. Организация дисквалифицировала Караханяна и расторгла с ним контракт.

10 ноября поединок Караханяна и Нагибина закончился массовой дракой. Первоначально победителем поединка был признан Караханян: его соперник был дисквалифицирован за удар после гонга.

Караханян неоднократно позволял себе оскорбительные комментарии в адрес соперника перед боем. В частности, он обещал сексуально надругаться над соперником в Instagram-сториз.

ACB — российский промоушен, возникший на базе бойцовского клуба «Беркут». Организация не приветствует оскорбления и неспортивное поведение своих спортсменов. «Все споры между нашими бойцами решаются в день поединка. У нас не допустимы взаимные оскорбления спортсменов или разборки за пределами клетки», — гласит запись на сайте ACB.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бой на турнире MMA в Москве завершился массовой дракой
Российский боец ММА нокаутировал соперника ударом локтя с разворота
Глава российского промоушна сравнил UFC с раздутым за счет пиара мыльным пузырем
Другие материалы рубрики
Спорт00:08Сегодня

«Стоит раз облажаться, и вы нас ненавидите»

В 1990-е английский футбол похоронили. Все изменил один чемпионат мира
12:40Сегодня

Шипулин нашел плюс в отстранении от Олимпиады

10:20Сегодня

Власти устроили рейд на дом Роналдиньо

10:5816 ноября

Олимпийскому чемпиону пожелали рака и смерти за слова о Загитовой

Спорт00:0212 ноября

Больше не его проблемы

Аршавин закончил с футболом. Никто не радовал и не бесил россиян сильнее него
11:37Сегодня

Бойцу UFC пришлось гуглить соперника-россиянина

03:58Сегодня

Теннисист в карнавальном костюме избил друга и скрылся

20:0716 ноября

Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании

Спорт00:11 8 ноября
Игорь Акинфеев

Волчий билет

ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
07:37Сегодня

Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги

20:2222 ноября

Потерявший место в «Формуле-1» россиянин посетовал на туманное будущее

08:1916 ноября

Черчесов объяснил поражение сборной России высокой скоростью немцев

Россия
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством
Песков раскрыл задачу военных вертолетов над Кремлем
Все материалы
Мир
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»
В Израиле пожаловались на трудности в бомбежке Сирии из-за России
Россию призвали исключить из Интерпола
Названный негром негр убил обидчика и остался безнаказанным
В Европе увидели сильнейшую угрозу демократии со времен СССР
В Южной Корее закрыли крупнейшую скотобойню для собак
Все материалы
Бывший СССР
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Порошенко захотел декоммунизировать еще одну область
Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
В Верховной Раде учуяли перегар
Британские военные займутся подготовкой украинского спецназа
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Все материалы
Экономика
Римские цифры
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Украина подчинилась требованиям МВФ
«Газпром» упустил лидерство в России
Цены на нефть рекордно рухнули
В США ополчились на конкурента Apple
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Все материалы
Силовые структуры
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российский центр реабилитации пытал наркоманов по американской методике
Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы
В Москве во время допроса умер задержанный иностранец
Раскрыты заслуги умершего начальника ГРУ
Все материалы
Наука и техника
Абсолютный ноль
На науку выделяют миллиарды по всему миру. Куда они исчезают?
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
«Российский Falcon 9» получит имя грязнейшей реки Сибири
США унизили Россию лунным подрядом
На месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки древней катастрофы
Все материалы
Спорт
«Стоит раз облажаться, и вы нас ненавидите»
В 1990-е английский футбол похоронили. Все изменил один чемпионат мира
Шипулин нашел плюс в отстранении от Олимпиады
Боец MMA лишился победы и работы за оскорбления соперника
Власти устроили рейд на дом Роналдиньо
Бойцу UFC пришлось гуглить соперника-россиянина
Теннисист в карнавальном костюме избил друга и скрылся
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
Все материалы
Культура
Жизнь без лоха
Кино недели: криминал, коррупция и разводка у них и у нас
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
Хаски преследует полиция
У рэпера срывают концерты и блокируют клипы. Чем он не угодил властям?
Лев Лещенко вступился за арестованного Хаски
В Москве покажут фотоисторию одного из самых необычных поселений в России
Создатели «Сабрины» заплатят сатанистам за облик дьявола
«Веном» получит продолжение
Все материалы
Интернет и СМИ
Фильтруй базар
Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
Отчаявшаяся риелтор подогрела интерес к домам полуголыми моделями
Оптическая иллюзия заставила тушку индейки крутиться и заворожила зрителей
Познер поведал о своей главной надежде на будущее России
Соловьев обнаружил у Невзорова «бесов» и обвинил в глупости
Появление Валдиса Пельша в больнице объяснили
Раскрыта спрятанная на игральной карте оптическая иллюзия
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Меган Маркл снова надела дешевку
Дочь Трампа вышла в свет с ценником на туфле
Все материалы
Путешествия
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки
Средству женской гигиены нашли неожиданное применение в самолете
Над одним из главных символов Петербурга нависла угроза остаться без имени Петра
Сотни российских туристов застряли в Китае
Все материалы
Из жизни
«Я себя такой шальной императрицей чувствую!»
Люди со всего мира раскрыли свои сексуальные фантазии. Она сумела их показать
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате
Прохожий поймал брошенного из горящего дома ребенка
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Счастливые числа помогли старушке дважды выиграть крупную сумму
Все материалы
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Видео: пикап-гигант за 7 млн
Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач
Немецкий подросток лишился прав через 49 минут после их получения
В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
Хмельницкий региональный литературно-мемориальный музей Н.А. Островского Монстры из прошлого
Самые странные здания Украины и Крыма
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Атлантический рубеж
Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии
Церетели оштрафовали за самострой
Названы худшие районы Москвы
Число неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
Все материалы