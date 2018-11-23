Боец MMA лишился победы и работы за оскорбления соперника

Атлетическая комиссия Absolute Championship Berkut (ACB) решила расторгнуть контракт с американским бойцом Георгием Караханяном. Об этом сообщается на сайте организации.

Комиссия признала бой американца с Тимуром Нагибиным несостоявшимся. 33-летнего Караханяна посчитали виновным в симуляции и попытке ввести рефери в заблуждение. Поведение бойца до и после боя в отчете комиссии характеризуется как вопиющее и неспортивное. Организация дисквалифицировала Караханяна и расторгла с ним контракт.

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10 ноября поединок Караханяна и Нагибина закончился массовой дракой. Первоначально победителем поединка был признан Караханян: его соперник был дисквалифицирован за удар после гонга.

Караханян неоднократно позволял себе оскорбительные комментарии в адрес соперника перед боем. В частности, он обещал сексуально надругаться над соперником в Instagram-сториз.

ACB — российский промоушен, возникший на базе бойцовского клуба «Беркут». Организация не приветствует оскорбления и неспортивное поведение своих спортсменов. «Все споры между нашими бойцами решаются в день поединка. У нас не допустимы взаимные оскорбления спортсменов или разборки за пределами клетки», — гласит запись на сайте ACB.

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