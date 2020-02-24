Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Граждане Украины, которые были освобождены в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом, так и не получили обещанные им денежные выплаты. Как заявил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, власти просто забыли о них.

Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний. «Два месяца люди живут без копейки денег! Квартиры многих отобраны оккупантами (имеются в виду самопровозглашенные республики Донбасса — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Журналист добавил, что многим бывшим пленникам требуется серьезное лечение, помощь в трудоустройстве и восстановлении утраченного имущества. Однако властям, видимо, выгоднее заниматься более актуальными инфоповодами.

«Это очень трогательно, что президента так искренне волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь», — издевательски замечает Бутусов. Речь об украинке Анастасии Зинченко, которая не может покинуть Китай из-за того, что ее собаку не выпускают без необходимых документов. Президент Владимир Зеленский лично позвонил ей, когда узнал об этой истории, и обещал помочь.

Первый за последние два года масштабный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Его проведение было согласовано на саммите «нормандской четверки». Донецк передал украинской стороне 51 человека и получил взамен 61, Луганск передал Киеву 25 человек, а получил 63.

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