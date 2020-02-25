Уайлдер задумал избавиться от тренера за брошенное в бою с Фьюри полотенце

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер недоволен действиями своего тренера Марка Бреланда, который секундировал американца в поединке против британского боксера Тайсона Фьюри. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Бреланд выбросил полотенце в седьмом раунде противостояния. Поражение стало первым в карьере Уайлдера. По словам американского боксера, он предупреждал свою команду о том, что в случае поражения, рассчитывает покинуть ринг «на щите».

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«Я просил никогда не выбрасывать полотенце. Неважно, как я при этом выгляжу», — пояснил Уайлдер. При этом боксер признал, что понимает мотивацию Бреланда. Он отметил, что в ближайшее время обсудит со специалистом его будущее в команде боксера. Не исключено, что Бреланд будет уволен.

23 февраля Уайлдер потерпел поражение от Фьюри техническим нокаутом. Американец утратил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Их первый поединок состоялся в декабре 2018-го. Тогда бой завершился вничью и Уайлдер сохранил пояс.

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