Отец Фьюри призвал сына уйти из бокса после победы над Уайлдером

Бывший британский боксер Джон Фьюри прокомментировал недавнюю победу сына — Тайсона Фьюри — над американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером, которая принесла британцу пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом он рассказал в эфире Good Morning Britain.

Отец британского тяжеловеса признался, что поздравил сына с победой и гордится его достижением. При этом он призвал спортсмена завершить карьеру. «Сейчас Тайсон на вершине мира. Самое время уйти из бокса», — отметил он.

23 февраля Фьюри одержал победу над Уайлдером в их втором поединке. Британец отправил соперника в технический нокаут в седьмом раунде противостояния.

Их первый поединок, который состоялся в декабре 2018-го, завершился вничью. Таким образом, Уайлдер сохранил пояс чемпиона.

Для Уайлдера поражение от Фьюри стало первым в карьере. На его счету 42 победы. Фьюри сохранил статус непобежденного бойца. В его активе 30 побед.

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