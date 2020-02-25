Samsung закрыла производство складных телефонов

Компания Samsung временно закрыла свой завод в южнокорейском городе Куми, производящий складные телефоны. Причиной стало обнаружение у одного из сотрудников признаков коронавируса, передает Reuters.

По данным агентства, симптомы коронавируса были обнаружены у сотрудника завода в субботу, он и его коллеги были отправлены на карантин. Samsung отреагировала на инцидент временным закрытием завода в Куми. Сообщается, что большая часть смартфонов компании собирается во Вьетнаме и Индии, однако в Куми сконцентрировано производство раскладушек Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.

Раскладной девайс Galaxy Z Flip получил неоднозначную оценку от специалистов iFixit, которые признали его пылесборником. Ранее сообщалось, что дисплей аппарата треснул после первого открытия у обладателя устройства из Великобритании.

Смартфон Galaxy Z Flip был представлен 11 февраля на мероприятии Unpacked. Девайс получил форм-фактор раскладушки, два дисплея, один из которых имеет гибкую матрицу Super AMOLED и складывается пополам. В российской рознице стоимость аппарата составила 120 тысяч рублей.

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