Немец получил ответ из Новой Зеландии на послание в бутылке семилетней давности

Житель немецкого города Бонн получил ответ на послание в бутылке семилетней давности. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Кристиан Гогос (Christian Gogos) написал, что в 2013 году его дети бросили в реку Рейн бутылку с запиской. За семь лет послание доплыло до Новой Зеландии. «Мы нашли это письмо и возвращаем его назад. Оно проделало долгий путь!» — написали четверо жителей города Окленд.

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Гогос решил найти этих новозеландцев, чтобы отблагодарить. «К сожалению, они не оставили на конверте свой адрес», — посетовал немец. Он попросил пользователей сети распространить публикацию и помочь ему разыскать авторов ответного письма.

За несколько дней пост стал вирусным. Им поделились почти тысяча юзеров. Десятки комментаторов пожелали Гогосу удачи в поисках.

В августе житель американского штата Аляска Тайлер Иванофф (Tyler Ivanoff) обнаружил бутылку с посланием на русском языке времен СССР. Подробнее о необычной находке он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Американец признался, что хочет передать привет автору письма и сообщить ему, что он нашел его записку.

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