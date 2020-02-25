Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей

Huawei представила смартфон с гибким экраном Mate XS. Аппарат получил обновленный механизм складывания, поддержку 5G и стоимость около 170 тысяч рублей, передает The Verge.

Устройство имеет аналогичный оригинальному Mate X форм-фактор аппарата с двумя экранами на 6,4 и 6,6 дюймов, которые при раскладывании трансформируются в один восьмидюймовый. По словам представителей Huawei, OLED-экран покрыт четырехслойной защитной пленкой, которая делает дисплей более мягким и прочным по сравнению с Mate X.

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Девайс получил чип Kirin 990 с поддержкой работы с сетями пятого поколения, восемь гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. На задней панели устройства расположена основная камера с объективами разрешением 40, 8 и 16 мегапикселей, которые дополняет сенсор глубины.

Mate XS работает на Android 10, но не имеет предустановленных сервисов Google, так как аппарат вышел после внесения Huawei в санкционный список США. Компания уточнила, что еще одним отличием устройства от прошлогоднего Mate X является функция одновременного отображения до трех приложений на экране.

Стоимость Mate XS составила 2499 евро, или более 170 тысяч рублей. По словам компании, в отличие от Mate X, который продавался исключительно в Китае, новый флагман поступит на мировой рынок.

В феврале 2019 года Huawei представила свой первый складной смартфон Mate X. В сложенном состоянии устройство имело два экрана, 7-нанометровый чип Kirin 980, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. Аппарат оценили в 2299 евро. Вышедший ранее складной смартфон Samsung Galaxy Fold получил розничную цену 1980 долларов.

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