Наука и техника
 
Последние новости
Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов
Дисквалифицированная за допинг норвежская лыжница пожаловалась на травлю
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций США против России
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Российский прокурор из ревности расстрелял и поджег машину соперника
После корпоратива со стриптизершей в российском морге отстранили заведующего
Белоруссия заявила об укреплении связей с Западом
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Первые подснежники зацвели в Москве на месяц раньше срока 
Новости партнеров

Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Mate XS
Mate XS

Huawei представила смартфон с гибким экраном Mate XS. Аппарат получил обновленный механизм складывания, поддержку 5G и стоимость около 170 тысяч рублей, передает The Verge.

Устройство имеет аналогичный оригинальному Mate X форм-фактор аппарата с двумя экранами на 6,4 и 6,6 дюймов, которые при раскладывании трансформируются в один восьмидюймовый. По словам представителей Huawei, OLED-экран покрыт четырехслойной защитной пленкой, которая делает дисплей более мягким и прочным по сравнению с Mate X.

Девайс получил чип Kirin 990 с поддержкой работы с сетями пятого поколения, восемь гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. На задней панели устройства расположена основная камера с объективами разрешением 40, 8 и 16 мегапикселей, которые дополняет сенсор глубины.

Mate XS работает на Android 10, но не имеет предустановленных сервисов Google, так как аппарат вышел после внесения Huawei в санкционный список США. Компания уточнила, что еще одним отличием устройства от прошлогоднего Mate X является функция одновременного отображения до трех приложений на экране.

Стоимость Mate XS составила 2499 евро, или более 170 тысяч рублей. По словам компании, в отличие от Mate X, который продавался исключительно в Китае, новый флагман поступит на мировой рынок.

В феврале 2019 года Huawei представила свой первый складной смартфон Mate X. В сложенном состоянии устройство имело два экрана, 7-нанометровый чип Kirin 980, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. Аппарат оценили в 2299 евро. Вышедший ранее складной смартфон Samsung Galaxy Fold получил розничную цену 1980 долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Huawei announces the Mate XS foldable with a more durable display and faster processor
Samsung закрыла производство складных телефонов
Складной Samsung Galaxy Z Flip признали пылесборником
Китайцы представили самый дорогой гнущийся смартфон
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0623 февраля

Влажные грезы

Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
10:50Сегодня

Huawei лишат процессоров

09:48Сегодня

Вакцину от коронавируса протестируют на людях

09:04Сегодня

Samsung закрыла производство складных телефонов

Наука и техника00:0216 февраля

Погнали выше

Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
06:30Сегодня

Обнаружен загадочный затерянный город

01:12Сегодня

Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон

10:2624 февраля

В США назвали преимущества «странного» российского патрона

Наука и техника00:0411 февраля

Операция «Аргонавт»

Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
07:2024 февраля

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

03:4124 февраля

Названы вредные для сна продукты

03:0824 февраля

Аномально теплую зиму в России объяснили

Россия
«Пока ждешь заказ — время есть, а намаз недолго длится»
 
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»
Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
Все материалы
Мир
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
Все материалы
Бывший СССР
Протестующих против размещения на карантин украинцев из Уханя начали задерживать
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Названа доля отказавшихся возвращаться в Донбасс беженцев
Украина обвинила ЛНР в обстреле кладбища
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Рубль упал
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»
Богатейшие люди мира за день рекордно обеднели
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главного тюремщика России отпустили по УДО
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
На полицейских завели дело из-за найденного без головы россиянина
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу
Все материалы
Наука и техника
Появление Земли признали неслучайным
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Найдена побившая рекорд гигантская обреченная планета
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
В Международном союзе биатлонистов оправдались за обыски у Логинова
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Глава биатлона Украины назвал причину передачи аккредитации российскому тренеру
Война грандов
Лондонское дерби, битва «Сити» и «Лестера» — главные интриги тура АПЛ
«Ливерпуль» вырвал победу у аутсайдера АПЛ и выиграл 18-й матч подряд
Все материалы
Культура
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Умер президент «Петергофа»
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии
Комиссар кекс
Сладкая жизнь на Диком Западе и все красоты Холокоста: Берлинале-2020
Лещенко предложил затравленной за поздравление с 23 Февраля Maruv спеть дуэтом
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Подарок жены сделал мужа миллионером
Многодетная мать стала голой уборщицей с одобрения мужа
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Родственники обвинили похищавшего деньги мошенника в инсценировке самоубийства
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Старейший мужчина на Земле умер
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Все материалы
Самый мощный Volkswagen Touareg R подключили к розетке
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Стали известны цены обновленного Hyundai Solaris для России
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Все российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Посмотрите на Rolls-Royce, исполненный по этническим мотивам Южной Африки
Художница Эстер Малангу знакомит Phantom с искусством народа ндебеле
Volvo обновила седан и универсалы 90-й серии
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы