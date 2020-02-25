Девушка получила неожиданный ответ от бывшего возлюбленного спустя восемь лет

Девушка получила ответ от бывшего возлюбленного спустя восемь лет. Как сообщает news.com.au, неожиданное сообщение пришло на смартфон жительницы Австралии от молодого человека, с которым она не общалась с 2011 года.

О ситуации первым рассказал Instagram-аккаунт shitadelaide, собирающий информацию о событиях в Аделаиде, городе на юге Австралии. «Этим утром Салли (Sally) получила ответ от парня из Аделаиды, который ждал всего-навсего восемь лет и семь месяцев для обновления своего телефона», — отметили в публикации.

На скриншотах переписки заметно, что первым написал возлюбленный. Первый текст датирован вечером 17 июля 2011 года. «Привет, роскошная, как поживаешь?» — поинтересовался парень. Девушка ответила ему через три дня, 20 июля. «Привет, я хорошо, спасибо. Чем занимался?» — решила уточнить она. Однако ответ тогда не последовал. 20 февраля 2020 года мужчина наконец написал ответный текст: «Привет. Я только получил твое сообщение. Обновлял свой телефон. Давно же это было».

Can we all please spare a thought for @sall.y1889 who this morning received a reply from an Adelaide guy who had to wait a mere 8 years and 7 months for his phone to update... #whatmandrought #gourgeus Фото опубликовано @shitadelaide

В комментариях многие не поверили оправданию парня. По мнению некоторых пользователей, таким образом парень хотел показаться недоступным, но в итоге оказался «призраком» — человеком, с которым вы ведете переписку, а затем он резко прекращает общение. «Она заставила его ждать три дня, так что он заставил ее ждать почти десятилетие», — заметила одна из пользовательниц.

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