Производитель Sukhoi Superjet сменил имя

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель лайнеров Sukhoi Superjet, сменила имя в рамках формирования гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в сообщении компании.

ГСС с 17 февраля присоединилась к ПАО «Корпорация "Иркут"», что произошло в рамках стратегии объединения гражданских авиастроительных структур. Теперь компания станет называться «Региональные самолеты», она продолжит деятельность по разработке, выпуску и обслуживанию гражданских лайнеров.

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Компания «Гражданские самолеты Сухого» основана в 2000 году. Ее основной целью считалось создание и продвижение самолета Sukhoi Superjet 100. Решение о переименовании приняли в июне прошлого года.

Осенью прошлого года стало известно о планах по переименованию Sukhoi Superjet 100. В компании отрицают, что ситуация связана с проблемами самолета. В пресс-службе отмечали, что таким образом разработчик хочет указать на комплексную модернизацию, что даст повышенную надежность, эффективность эксплуатации и комфорт для пассажиров.

В прошлом году ГСС сумела поставить заказчику только один самолет SSJ 100. В 2020 году по состоянию на 19 февраля, как утверждают источники Reuters, компания не получила ни одного нового заказа. Поставок ожидает только крупнейший эксплуатант самолета — «Аэрофлот», но это состоится в рамках контракта 2018 года на поставку 100 бортов.

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