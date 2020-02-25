Протурецкие боевики побросали оружие ради видео с атакой российских ВКС

Видео: @holypolitic / Twitter

Боевики из протурецких группировок побросали оружие, чтобы снять на видео атаку российских Воздушно-космических сил (ВКС) на севере Сирии. Ролик опубликовал один из пользователей Twitter.

На кадрах видно, как несколько джихадистов выходят из укрытия, держа в руках мобильные телефоны и снимая последствия авиаударов российских самолетов в районе сирийских провинций Идлиб и Алеппо. С оружием в руках при этом остается только турецкий военный, который кричит и активно жестикулирует, призывая бойцов остановить съемку и вернуться в укрытие.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется, однако ролик был опубликован в соцсети 21 февраля.

20 февраля сообщалось, что бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам, предпринявшим наступление в сирийском Идлибе. Также отмечалось, что в небе над районом столкновений появлялись российские истребители Су-35С.

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