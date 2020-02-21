Появилось видео пуска зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом

@MathieuMorant / Twitter

Ближневосточное новостное агентство Arab 24 опубликовало видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен пуск из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) по бомбардировщику Су-24 в небе над сирийской провинцией Идлиб. Отрывок появился в Twitter.

Разместивший ролик пользователь предположил, что ракету запустили турецкие коммандос — бойцы армейских подразделений специального назначения. Подтверждения этой информации нет, определить принадлежность людей по видео также не удалось.

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Неизвестные попытались сбить Су-24, находившийся в небе над Идлибом, днем 20 февраля на фоне столкновений протурецких боевиков и сирийской армии в районе селения Найраб, однако бомбардировщик сумел избежать попадания ракеты. Кому принадлежит самолет, также неясно — в тот день в воздушном пространстве Идлиба были как Су-24 ВКС России, так и аналогичные машины ВВС Сирии. Выдвигались предположения, что он был все-таки российским, поскольку в его очертаниях угадываются белые подвесные топливные баки, часто использующиеся на Су-24 из состава российской авиагруппировки в Сирии.

Российские военно-дипломатические источники ранее в феврале обвинили Турцию в передаче боевикам в Сирии ПЗРК американского производства. За этот месяц в Идлибе при помощи данного вооружения были сбиты два вертолета сирийской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявлял, что любая авиация, которая будет угрожать турецким силам в Идлибе, будет уничтожена.

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