Обнаружено невозможное древнее «сокровище»

Ученые Портсмутского университета в Великобритании обнаружили самую древнюю камедь — компонент растительного сока возрастом 110 миллионов лет. Об открытии природного «сокровища» сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили ископаемые листья вымершего растения вельвичиофиллума, найденного в геологической формации Крато (Бразилия). Они нашли в них остатки камеди, чье превращение в окаменелость ранее считалось невозможным из-за того, что она легко растворяется в воде. Ученые полагают, что из-за внешнего вида и цвета это вещество, а также другие подобные образования, часто путают с янтарем — окаменевшей древесной смолой.

Открытие также позволяет подтвердить гипотезу, что произрастающее в настоящее время в Африке реликтовое растение вельвичия, также производящее камедь, является родственником вельвичиофиллума и существует уже 120 миллионов лет. Во время мелового периода и Африка, и Южная Америка были частью одного континента.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы определить механизмы, способствующие сохранности камеди в течение десятков миллионов лет.

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