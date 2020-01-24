Обнаружены останки древнего загадочного организма

Международная группа ученых обнаружила останки загадочных грибов возрастом 715-810 миллионов лет, что делает их одними из самых древних окаменелостей такого рода среди известных. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи собрали ископаемые останки в Демократической Республике Конго. Внутри образца породы были выявлены пять участков окаменелого мицелия, которые были проанализированы с помощью спектроскопии синхротронного излучения, рамановской, флуоресцентной и электронной микроскопии. Оказалось, что мицелий содержал хитин, содержащийся в клеточных стенках грибов.

Уже 500 миллионов лет назад первые растения находились в симбиотических взаимоотношениях с грибами. Это подтверждается тем, что окаменелости обнаружены на окраине древних водно-болотных угодий, например, озера или лагуны. По словам ученых, присутствие грибов в переходной среде между водой и землей указывает на то, что эти организмы стали важными партнерами растений, которые начали колонизировать сушу.

Известно, что метод молекулярных часов, основанный на анализе ДНК различных видов грибов, показывает, что первые организмы из этого царства живой природы появились около одного миллиарда лет назад. Однако самые старые окаменелости грибов датируются не ранее 500-600 миллионами лет назад. Это несоответствие заставляет исследователей искать более древние ископаемые останки.

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