Из древних ископаемых вырастили живые организмы

Ученые сумели вырастить живые финиковые пальмы из ископаемых семян, возраст которых достигал приблизительно две тысячи лет. Растениям дали названия Мафусаил, Адам, Иона, Уриил, Вооз, Юдифь и Ханна в честь ветхозаветных персонажей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Возраст семи успешно проросших древних семян варьируется от 2400 до 1800 лет. Они были найдены в трех археологических памятниках в Иудейской пустыне, включая Кумран, где были обнаружены свитки Мертвого моря. Известно, что семена финиковой пальмы могут переносить длительное обезвоживание, а древние семена находились в сухой среде, что объясняет их жизнеспособность.

Предыдущий рекорд принадлежит лотосу, чье 1200-летнее семя нашли в древнем озерном русле в Китае.

Выращенные финиковые пальмы включают в себя деревья как с мужскими, так и с женскими цветками, и исследователи надеются, что организмы в конечном итоге начнут плодоносить. Однако растения могут не иметь тех качеств, что имели пальмы в древности, поскольку тогда земледельцы получали потомство от деревьев, которые в настоящий момент уже не существуют.

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