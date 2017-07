На западе США обнаружены древнейшие следы употребления картофеля человеком

В американском штате Юта обнаружено небольшое количество измельченного картофеля, возраст которого достигает 10,9 тысячи лет. Посвященная исследованию статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о ней во вторник, 4 июля, пишет The Independent.

«Хорошо сохранившиеся гранулы крахмала» были найдены в трещинах камней, использовавшихся для измельчения плодов. По мнению ученых, это является свидетельством того, что картофель культивировался в Северной Америке в столь давние времена. Ранее подтверждений этому обнаружить не удавалось.

Установлено, что гранулы принадлежат дикому сорту картофеля Solanum jamesii («четыре угла»), который употребляли в пищу коренные жители Северной Америки, включая племена индейцев апачи, навахо и хопи. Тем не менее сегодня в мире по большей части распространен вид Solanum tuberosum, который был выведен в южноамериканских Андах около семи тысяч лет назад.

«Этот картофель (Solanum jamesii — прим. «Ленты.ру») может быть так же важен, как и тот, что мы едим сегодня. Не только с точки зрения того, какие продукты употреблялись в прошлом, а с точки зрения потенциального источника питания в будущем», — уверена ведущий автор исследования, археолог из Музея естественной истории Юты профессор Лизбет Лудербек (Lisbeth Louderback).

Ученые полагают, что Solanum jamesii, вероятно, является первым примером одомашненного растения в регионе. На сегодняшний день оно может быть использовано для того, чтобы сделать существующие разновидности картофеля более устойчивыми к засухе и болезням. Кроме того, этот вид растения очень питателен. Он содержит вдвое больше протеинов, цинка и марганца, чем Solanum tuberosum, а также втрое больше кальция и железа.

The Independent отмечает, что ранее ученым удавалось найти следы употребления других диких растений древними людьми по всему миру. Например, известно, что овес ели на юге Италии уже 32,6 тысячи лет назад, ячмень и пшеницу употребляли в пищу на территории современного Израиля 23 тысячи лет назад, а бобами и ямсом в Китае начали питаться 19,5 и 23 тысячи лет назад соответственно.