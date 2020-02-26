Эрдоган обозначил дату личной встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил дату возможной личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что лидеры, вероятнее всего, проведут переговоры в Стамбуле 5 марта. Российская сторона пока не подтвердила информацию.

В этот день планируется проведение четырехстороннего саммита лидеров России, Турции, Франции и Германии.

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21 февраля Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Главы государств договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, чтобы достичь снижения напряженности, обеспечить прекращение огня и нейтрализовать террористическую угрозу.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но пока сторонам договориться не удалось.

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