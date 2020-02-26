Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал

Видео: Europa Press / YouTube

Посольство Израиля в Испании осудило карнавальное шествие в испанском городе Кампо-де-Криптана, посвященное холокосту. По мнению ведомства, парад продвигал банализацию холокоста и выглядел как «насмешка над шестью миллионами евреев, убитых нацистами». Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Посольство также призвало европейские страны вести активную борьбу с антисемитизмом.

Во время вызвавшего скандал шествия участники облачились в костюмы нацистов и евреев, помещенных в лагеря смерти. Демонстрация прошла под поп-хиты.

Парад организовала труппа Культурной ассоциации El Chaparral de Las Mesas, пишет испанская газета El Pais. Организаторы в свою очередь заявляли, что цель шествия — почтить память жертв холокоста и вспомнить «одно из самых бесчестных событий в истории человечества».

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