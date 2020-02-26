ДНР обвинила Украину в обстреле поселка

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили украинские войска в обстреле поселка Зайцево на севере Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

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Как утверждают в ДНР, утром в среду, 26 февраля, были зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных минометов, выпущено 10 мин. Ранее украинские войска обстреляли из станкового гранатомета СПГ район шахты на западной окраине Донецка. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

18 февраля Украина заявила, что силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пошли в наступление, пытаясь прорваться через линии разграничения и используя запрещенное минскими соглашениями оружие. В ходе боя погиб украинский военнослужащий. Власти ЛНР утверждают, что украинские диверсанты подорвались на минах, и, чтобы забрать их, командование начало обстрел жилых районов.

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