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Украина обвинила ЛНР в обстреле кладбища

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Место происшествия
Место происшествия

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в обстреле кладбища. Об этом сообщается на странице пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По данным украинской стороны, противник 18 февраля обстрелял восточную окраину города Попасная в Луганской области, использовав запрещенное минскими соглашениями оружие. На городском кладбище были повреждены более 10 могил.

Подобные циничные действия, недопустимые в цивилизованном мире, еще раз подтверждают пренебрежительное отношение «представителей вооруженных сил Российской Федерации» к общепринятым нормам морали, заявили в ООС.

18 февраля Украина заявила, что силы ЛНР начали наступления, пытаясь прорваться через линии разграничения. В ходе боя погиб украинский военнослужащий. Власти ЛНР утверждают, что украинские диверсанты подорвались на минах, и, чтобы забрать их, командование начало обстрел населенных пунктов самопровозглашенной республики.

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